В Путятинском и Шацком районах из-за ремонтных работ на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».
В Путятинском и Шацком районах из-за ремонтных работ на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 14:00 26 июля до 14:00 31 июля подачу газа ограничат в следующих населенных пунктах Шацкого района:
- деревня Александровка;
- деревня Алеменево;
- деревня Богословка;
- село Большой Пролом;
- село Борки;
- поселок Вачкас;
- село Высокое;
- деревня Губколь;
- село Казачий Дюк;
- село Казачья Слобода;
- село Карнаухово;
- село Кривая Лука;
- село Кулики;
- поселок Лесная Поляна;
- село Лесное Конобеево;
- село Лесное Ялтуново;
- поселок Луч;
- село Малый Пролом;
- деревня Новая;
- село Новософьино;
- село Новочернеево;
- деревня Парсаты;
- поселок Первомайский;
- село Печины;
- село Польное Конобеево;
- село Польное Ялтуново;
- село Райполье;
- поселок Садовый;
- село Старочернеево;
- деревня Сторожки;
- деревня Сявель;
- село Тарадеи;
- деревня Тархань;
- село Токарево;
- село Федосово;
- село Черная Слобода;
- поселок Чечеры;
- село Шевырляй;
- Шацк.
С 10:00 25 июля до 10:00 28 июля подачу газа ограничат в следующих населенных пунктах Путятинского района:
- поселок Агрокультура;
- деревня Александровка;
- поселок Александровкие выселки;
- село Воршево;
- поселок Выдерга;
- село Екатериновка;
- поселок Свободо — Заводской;
- село Строевское;
- поселок Тырница;
- село Большая Екатериновка;
- село Караулово;
- поселок Новая Деревня;
- деревня Петровка;
- село Карабухино;
- село Макеево;
- село Романовы Дарки;
- деревня Сомово;
- поселок Воропаевка;
- село Глебово;
- село Путятино.