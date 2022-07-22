В Путятинском и Шацком районах из-за ремонтных работ на несколько дней отключат газ

Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

В Путятинском и Шацком районах из-за ремонтных работ на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 14:00 26 июля до 14:00 31 июля подачу газа ограничат в следующих населенных пунктах Шацкого района:

деревня Александровка;

деревня Алеменево;

деревня Богословка;

село Большой Пролом;

село Борки;

поселок Вачкас;

село Высокое;

деревня Губколь;

село Казачий Дюк;

село Казачья Слобода;

село Карнаухово;

село Кривая Лука;

село Кулики;

поселок Лесная Поляна;

село Лесное Конобеево;

село Лесное Ялтуново;

поселок Луч;

село Малый Пролом;

деревня Новая;

село Новософьино;

село Новочернеево;

деревня Парсаты;

поселок Первомайский;

село Печины;

село Польное Конобеево;

село Польное Ялтуново;

село Райполье;

поселок Садовый;

село Старочернеево;

деревня Сторожки;

деревня Сявель;

село Тарадеи;

деревня Тархань;

село Токарево;

село Федосово;

село Черная Слобода;

поселок Чечеры;

село Шевырляй;

Шацк.

С 10:00 25 июля до 10:00 28 июля подачу газа ограничат в следующих населенных пунктах Путятинского района: