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В Путятинском и Шацком районах из-за ремонтных работ на несколько дней отключат газ
Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

В Путятинском и Шацком районах из-за ремонтных работ на несколько дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 14:00 26 июля до 14:00 31 июля подачу газа ограничат в следующих населенных пунктах Шацкого района:

  • деревня Александровка;
  • деревня Алеменево;
  • деревня Богословка;
  • село Большой Пролом;
  • село Борки;
  • поселок Вачкас;
  • село Высокое;
  • деревня Губколь;
  • село Казачий Дюк;
  • село Казачья Слобода;
  • село Карнаухово;
  • село Кривая Лука;
  • село Кулики;
  • поселок Лесная Поляна;
  • село Лесное Конобеево;
  • село Лесное Ялтуново;
  • поселок Луч;
  • село Малый Пролом;
  • деревня Новая;
  • село Новософьино;
  • село Новочернеево;
  • деревня Парсаты;
  • поселок Первомайский;
  • село Печины;
  • село Польное Конобеево;
  • село Польное Ялтуново;
  • село Райполье;
  • поселок Садовый;
  • село Старочернеево;
  • деревня Сторожки;
  • деревня Сявель;
  • село Тарадеи;
  • деревня Тархань;
  • село Токарево;
  • село Федосово;
  • село Черная Слобода;
  • поселок Чечеры;
  • село Шевырляй;
  • Шацк.

С 10:00 25 июля до 10:00 28 июля подачу газа ограничат в следующих населенных пунктах Путятинского района:

  • поселок Агрокультура;
  • деревня Александровка;
  • поселок Александровкие выселки;
  • село Воршево;
  • поселок Выдерга;
  • село Екатериновка;
  • поселок Свободо — Заводской;
  • село Строевское;
  • поселок Тырница;
  • село Большая Екатериновка;
  • село Караулово;
  • поселок Новая Деревня;
  • деревня Петровка;
  • село Карабухино;
  • село Макеево;
  • село Романовы Дарки;
  • деревня Сомово;
  • поселок Воропаевка;
  • село Глебово;
  • село Путятино.