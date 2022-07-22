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В Подмосковье пьяный мужчина посадил за руль дочь, а после избил ее
Инцидент произошел на улице Просвещения в Пушкино.

В Подмосковье пьяный мужчина избил дочь. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на улице Просвещения в Пушкино.

Пьяный мужчина посадил дочь за руль автомобиля. Она случайно выехала на дорогу и зацепила соседнюю машину. После этого мужчина ударил ребенка по лицу. Девочка упала на асфальт.

Информации о возбуждении уголовного дела, а также данных о травмах ребенка нет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.