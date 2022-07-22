В Подмосковье пьяный мужчина посадил за руль дочь, а после избил ее
Инцидент произошел на улице Просвещения в Пушкино.
В Подмосковье пьяный мужчина избил дочь. Об этом сообщил
Инцидент произошел на улице Просвещения в Пушкино.
Пьяный мужчина посадил дочь за руль автомобиля. Она случайно выехала на дорогу и зацепила соседнюю машину. После этого мужчина ударил ребенка по лицу. Девочка упала на асфальт.
Информации о возбуждении уголовного дела, а также данных о травмах ребенка нет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.