В Мурманской области во время сплава на байдарке погиб подросток

Тело 12-летнего мальчика вытащили из воды в четверг, 21 июля.

В Мурманской области во время сплава на байдарке погиб подросток. Об этом со ссылкой на петербургское управление СК сообщило издание « Фонтанка.ру ».

12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга вытащили из воды в четверг, 21 июля. Врачи не смогли ему помочь. Подросток сплавлялся на байдарке по реке Нива в Кандалакшском районе Мурманской области. Он погиб на каскадах гидроэлектростанции.

Точную причину смерти подростка установит экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.