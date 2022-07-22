В милославской райдуме подтвердили отставку Михаила Ромодина
В думе отметили, что чиновник написал заявление по собственному желанию.
Глава администрации Милославского района Михаил Ромодин подал в отставку. Об этом РЗН. инфо сообщили в райдуме.
В пятницу, 22 июля, в Милославском пройдет внеочередное заседание избранников народа, на котором рассмотрят досрочную отставку Ромодина. В думе отметили, что чиновник написал заявление по собственному желанию.
Заседание назначено на 15 часов.
По данным «
Ранее об увольнении Михаила Ромодина сообщило издание «Вид Сбоку».
Фото — страница Михаила Ромодина «ВКонтакте»