В МИД Приднестровья заявили о цели республики присоединиться к России

По итогам референдума 17 сентября 2006 года обозначена независимость и последующее присоединение к России.

Власти Приднестровья заявили, что намерены добиться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

Отмечается, что в июле исполнится 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о мирном урегулировании подписали 21 июля 1992 года, 29 июля там разместили совместные миротворческие силы.

Игнатьев подчеркнул, что по итогам референдума 17 сентября 2006 года обозначена независимость и последующее присоединение к России.

Он добавил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики сформированы и их «вряд ли кто-то в состоянии оспорить».

Глава МИД заявил, что Приднестровье не станет принимать решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно.