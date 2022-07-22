В Госдуме предложили сократить рабочую смену в день рождения на один час

По словам инициатора предложения, трудовое законодательство предусматривает льготы только в дни общих праздников, в то время как на подготовку личного праздника требуется больше времени.

В Госдуме предложили сократить рабочую смену в день рождения на один час. Об этом пишет RT.

Депутат Олег Матвейчев отправил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Матвейчев предложил сокращать продолжительность рабочего времени в день рождения на один час.

Он отметил, что по закону рабочая смена в день перед праздничным днем сокращается на один час, но законодательство не предусматривает подобной льготы для персонального праздника — дня рождения. Депутат подчеркнул, что традиционно праздник отмечают в семейном кругу, в связи с чем требуется дополнительное время на подготовку.

Олег Матвейчев попросил рассмотреть вопрос сокращения рабочего дня или смены на один час для граждан, работающих в свой день рождения.