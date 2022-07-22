В Дагестане четверо туристов погибли после падения автомобиля в каньон

Среди погибших — двое детей.

В Дагестане машина с туристами упала в каньон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Из-за тумана водитель Datsun не заметил обрыв около смотровой площадки. После автомобиль упал в Цолотлинский каньон. В публикации отмечается, что до удара о землю машина пролетела около ста метров.

Погибли четверо человек, в том числе двое детей.

Машину пытаются достать активисты и спасатели, однако им мешает течение реки Тобот в Хунзахском районе. Он смогли вытащить трупы троих погибших.