В центре Рязани на двух улицах перекроют движение из-за ремонта теплотрассы
Речь идет об улицах Некрасова и Новослободской.
В центре Рязани на двух улицах перекроют движение из-за ремонта теплотрассы. Об этом
В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей по улицам Некрасова и Новослободской будет закрыто движения транспорта по ул. Некрасова от д. 3 по Соборной ул. до д. 38 по Новослободской ул. и по ул. Новослободской от д. 38 до пересечения с Посадским переулком с 15.00 22 июля до 22.00 23 августа.
Места производства работ будут огорожены и установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.