В центре Рязани на двух улицах перекроют движение из-за ремонта теплотрассы

Речь идет об улицах Некрасова и Новослободской.

В центре Рязани на двух улицах перекроют движение из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей по улицам Некрасова и Новослободской будет закрыто движения транспорта по ул. Некрасова от д. 3 по Соборной ул. до д. 38 по Новослободской ул. и по ул. Новослободской от д. 38 до пересечения с Посадским переулком с 15.00 22 июля до 22.00 23 августа.

Места производства работ будут огорожены и установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.