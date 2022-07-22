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В Башкирии в результате ДТП погибли 200 баранов
Фура с животными врезалась в отбойник на 1418 километре трассы М-5.

В Башкирии в результате ДТП погибли 200 баранов. Об этом сообщило издание «Башинформ».

Инцидент произошел на 1418 километре трассы М-5 в Чишминском районе. Фура с животными столкнулась с металлическим отбойником. По информации государственного комитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, водитель не пострадал.

«Проезд на трассе не затруднен. В целях исключения возгорания фуры была произведена обливка — создана подушка пенообразователем», — отметили в ведомстве.