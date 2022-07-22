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Рязанец через суд добился права на получение детского пособия
Районное управление соцзащиты отказало ему из-за того, что у мужчины не было регистрации в регионе.

Рязанец смог добиться права на получение детского пособия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина обратился в управление соцзащиты по Октябрьскому району с заявлением о назначении выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Ему отказали из-за того, что у него не было регистрации по месту жительства на территории региона.

Рязанец обратился к прокурору, тот направил исковое заявление в суд. Железнодорожный райсуд города постановил удовлетворить требования истца. На управление возложили обязанность назначить пособие.

Апелляционный суд пришел к выводу, что отсутствие постоянного места жительства у гражданина не может быть основанием для отказа на право на соцвыплату. Семья истца длительное время живет и работает в Рязани, его дети посещают городские детские и медицинские учреждения.

Рязанский областной суд оставил решение без изменений.