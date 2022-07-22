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Россия и Турция подписали договор о вывозе украинского зерна через Черное море
Аналогичные документы подписал и представитель украинской стороны.

Представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Об этом сообщило РБК.

Первоначально договор с министром обороны Турции Хулуси Акаром подписал его российский коллега Сергей Шойгу при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша. Позже аналогичные документы подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как писало издание «Страна.ua», Киев продолжит контролировать порты «Черноморск», «Одесса» и «Южный». Находиться в них будут те суда, которые обеспечат экспорт зерна и связанных с ним продуктов и удобрений.