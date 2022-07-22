Производитель сигарет Marlboro и Parliament уйдет с российского рынка

Компания уйдет из России ближе к концу 2022 года.

Производитель сигарет Marlboro и Parliament уйдет с российского рынка. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Bloomberg.

Исполнительный директор концерна Philip Morris International Яцек Ольчак заявил в интервью, что компания уйдет из России ближе к концу 2022 года.

По его словам, после ухода из России производитель табачных изделий планирует переориентироваться на азиатский и европейский рынки. Он также выразил надежду, что продукция Philip Morris сможет появиться и на американском рынке, где она в настоящее время не представлена.

Американский табачный концерн Philip Morris International владеет такими брендами как Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS.

Также сообщается, что Philip Morris испытывает трудности с продажей своего бизнеса в России: компания не может найти покупателя уже несколько месяцев.