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Производитель сигарет Marlboro и Parliament уйдет с российского рынка
Компания уйдет из России ближе к концу 2022 года.

Производитель сигарет Marlboro и Parliament уйдет с российского рынка. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Bloomberg.

Исполнительный директор концерна Philip Morris International Яцек Ольчак заявил в интервью, что компания уйдет из России ближе к концу 2022 года.

По его словам, после ухода из России производитель табачных изделий планирует переориентироваться на азиатский и европейский рынки. Он также выразил надежду, что продукция Philip Morris сможет появиться и на американском рынке, где она в настоящее время не представлена.

Американский табачный концерн Philip Morris International владеет такими брендами как Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS.

Также сообщается, что Philip Morris испытывает трудности с продажей своего бизнеса в России: компания не может найти покупателя уже несколько месяцев.