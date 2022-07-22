После нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье возбудили уголовное дело

Расследование находится на контроле прокуратуры.

После нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В полиции уголовное дело возбудили по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого время здоровью по неосторожности»). Также следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в Мытищинском районе в четверг, 21 июля. Обезьяна, сбежавшая из домашнего зоопарка, напала на двухлетнюю девочку. Момент попал на видео.