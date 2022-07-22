После нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье возбудили уголовное дело
Расследование находится на контроле прокуратуры.
После нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье возбудили уголовное дело. Об этом
В полиции уголовное дело возбудили по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого время здоровью по неосторожности»). Также следователи
Расследование находится на контроле прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел в Мытищинском районе в четверг, 21 июля. Обезьяна, сбежавшая из домашнего зоопарка, напала на двухлетнюю девочку. Момент попал на видео.