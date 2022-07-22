Помощник президента анонсировал встречу Павла Малкова с Путиным

Максим Орешкин провел заседание, посвященное социально-экономическому развитию региона.

Помощник президента России Максим Орешкин анонсировал встречу врио губернатора Рязанской области Павла Малкова с Владимиром Путиным. Об этом стало известно на заседании, посвященном социально-экономическому развитию региона, пишут « Рязанские ведомости ».

«В ближайшее время состоится встреча губернатора с президентом и наша главная задача сегодня — рассмотреть все ключевые направления по национальным целям развития, для того, чтобы определить ту повестку, которая будет ключевой для Рязанской области в ближайшие годы», — сообщил Орешкин.

На заседании представители министерств и ведомств обсудили выполнение поручений Владимира Путина, а также реализацию нацпроектов на территории области.

Фото — «Рязанские ведомости»