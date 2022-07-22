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Подозреваемый в двойном убийстве в Клепиковском районе полицейский не признает свою вину
Двойное убийство произошло в ночь с 8 на 9 апреля в Клепиковском районе. Подозреваемым оказался действующий сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.

Подозреваемый в двойном убийстве в Клепиковском районе полицейский не признает свою вину. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Рязанской области Юрий Киселев.

По его словам, подозреваемый утверждает, что оборонялся.

«В планах руководства управления передать нам резонансное интересное убийство, которое произошло в Клепиковском районе. Сотрудник полиции находится на охоте с двумя своими знакомыми. Нельзя сказать, что произошло убийство… были обнаружены трупы двух мужчин с ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями. Сейчас он не признает свою вину. Выдвинул версию, согласно которой один из погибших якобы напал на второго, а он действовал в рамках необходимой обороны. Очень интересное дело», — заявил Киселев в интервью телеканалу «Город».

Он отметил, что отдел даст правовую оценку делу. Напомним, двойное убийство произошло в ночь с 8 на 9 апреля в Клепиковском районе. Два трупа нашли у деревни Сусово. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался действующий сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.