Момент аварии у ТРЦ «М5 Молл» попал на видео

Авария произошла в четверг, 21 июля, около 16:00 на Московском шоссе.

Момент аварии у ТРЦ «М5 Молл» попал на видео. Кадры разместили в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла в четверг, 21 июля, около 16:00. На Московском шоссе столкнулись легковушка и грузовик. На видео видно, что легковой автомобиль начал поворачивать налево с правого ряда и столкнулся с фурой, которая ехала по левой полосе.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Проводится проверка.