Мать пропавшей год назад Елены Логуновой в день рождения дочери опубликовала обращение

22 июля — день рождения Логуновой. Кошелева поздравила дочь с праздником и отметила, что ей сложно найти правильные слова в такой день.

Наталия Кошелева, мать пропавшей рязанки Елены Логуновой, опубликовала обращение к дочери в день ее рождения. Запись опубликована на страницах женщины в соцсетях.

Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. В тот день она вышла из своего дома в Горроще и больше никто ее не видел. До сих пор ее не нашли.

22 июля — день рождения Логуновой. Кошелева поздравила дочь с праздником и отметила, что ей сложно найти правильные слова в такой день.

«Понять всю степень разрывающей душу тревоги и страха от пропавшего своего ребенка может лишь тот, кто это пережил», — говорится в посте.

Кошелева заявила, что родители Логуновой допустили ошибку.

«Доченька, мы твои родители благословили тебя на брак от которого ты получила удар в спину. И это, наверное, самая большая наша ошибка, что мы не увидели настоящих лиц, спрятанных под масками и не сберегли тебя», — написала мать пропавшей рязанки.

Она подчеркнула, что родители девушки продолжат бороться за нее.

«Мы добьемся правды, а так же знаем и верим, что найдем тебя», — заявила Кошелева.