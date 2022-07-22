Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-24 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На Лыбедском бульваре 22 и 23 июля состоится большой кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров».
На Рюминском пруду 23 июля пройдет соревнование по рыбатлону.
В Зеленом театре ЦПКиО 23 июля пройдет III городской конкурс поэзии «Словесный баттл» с участием молодых поэтов Рязани.
В пабе «Две будки в Ирландии» 24 июля состоится вечер песен Высоцкого, на котором рязанские музыканты исполнят песни легендарного классика.
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Фото Владимира Ермакова