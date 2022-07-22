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Исполняющим обязанности главы администрации Милославского района назначили Романа Баркова
Ранее сообщалось, что глава администрации Михаил Ромодин досрочно сложил полномочия, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы администрации Милославского района назначили Романа Баркова. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В пятницу, 22 июля, на открытом заседании районной думы 15 депутатов единогласно положительно проголосовали за досрочное сложение полномочий главы администрации Михаила Ромодина с 24 июля.

Исполняющим обязанности главы администрации Милославского района назначили Романа Баркова. Ранее он занимал должность замглавы по строительству и ЖКХ.