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Депутат от Рязанской области Андрей Макаров может покинуть Госдуму
На данный момент Макаров является главой комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Депутат от Рязанской области Андрей Макаров может покинуть Госдуму. Об этом сообщил Telegram-канал Brief.

По информации канала, Макаров может сменить Алексея Кудрина на посту председателя Счетной палаты России.

На данный момент Макаров является главой комитета Госдумы по бюджету и налогам. По информации Telegram-канала, на этот пост планируют назначить Ольгу Ануфриеву — зампреда комитета.