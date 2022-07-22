Депутат от Рязанской области Андрей Макаров может покинуть Госдуму

На данный момент Макаров является главой комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Депутат от Рязанской области Андрей Макаров может покинуть Госдуму. Об этом сообщил Telegram-канал Brief .

По информации канала, Макаров может сменить Алексея Кудрина на посту председателя Счетной палаты России.

На данный момент Макаров является главой комитета Госдумы по бюджету и налогам. По информации Telegram-канала, на этот пост планируют назначить Ольгу Ануфриеву — зампреда комитета.