Четверых рязанцев осудили за групповое изнасилование

В сентябре 2017 года четверо рязанцев 1993—1995 годов рождения на одной из улиц Скопина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на незнакомую женщину и, угрожая убийством, избили и изнасиловали.

Четверых рязанцев осудили за групповое изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В сентябре 2017 года четверо рязанцев 1993—1995 годов рождения на одной из улиц Скопина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на незнакомую женщину и, угрожая убийством, избили и изнасиловали. После этого злоумышленники скрылись, а женщину доставили в больницу.

В тот же день мужчин задержали.

Уголовное дело возбудили по пунктам, а и б части 2 статьи 131 и пунктам, а и б части 2 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством»).

Суд назначил рязанцам от пяти до 6,5 лет лишения свободы.