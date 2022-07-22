Центральный банк России снизил ключевую ставку до 8%

Решение принял совет директоров Центробанка в пятницу, 22 июля.

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 8%. Информация появилась на сайте регулятора.

Решение принял совет директоров Центробанка в пятницу, 22 июля.

В организации сообщили о внешние условия для российской экономики остаются сложными, но замедление инфляции идет быстрее, чем ожидалось. По оценке на 15 июля, годовая инфляция снизилась до 15,5% (после 15,9% в июне).

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 16 сентября.

Напомним, в конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. В начале апреля показатель снизили до 17%, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%.