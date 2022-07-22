Банк России планирует в сентябре продлить ограничения на выдачу наличной валюты

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России планирует в сентябре продлить ограничения на выдачу наличной валюты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, это связано с запретом недружественных стран на ввоз банкнот в Россию.

«При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получение суммы в рамках разрешенного лимита десять тысяч. Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — отметила глава Центробанка.