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Жителя Саратовской области признали виновным в изнасиловании пенсионерки пятилетней давности
Трагедия произошла в городе Энгельс в сентябре 2016 года.

Жителя Саратовской области признали виновным в изнасиловании пенсионерки пятилетней давности. Об этом сообщило издание «Репортер64».

Инцидент произошел 6 сентября 2016 года в городе Энгельс. На грунтовой тропинке 27-летний мужчина заметил 76-летнюю горожанку. Он надругался над пенсионеркой.

Мужчина пытался убить женщину. Он бил ее руками, ногами и другими предметами. Пенсионерка умерла на месте от полученных травм головы и шеи.

Преступление оставалось не раскрытым продолжительное время.

«Осуществлялся постоянный сбор информации, выдвигались новые версии случившегося. В итоге кропотливой работы следственного органа и оперативных служб была получена информация о лице, которое может быть причастно к совершению преступления. Данные сведения были досконально проверены следственным и оперативным путем и получили подтверждение», — отметила пресс-служба регионального управления следкома.

Специалисты собрали исчерпывающие доказательства. Они подтвердили совершение обвиняемым преступления.

Коллегия присяжных признала 32-летнего покровчанина виновным. Суд постановит приговор.