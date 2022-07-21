Жителя Саратовской области признали виновным в изнасиловании пенсионерки пятилетней давности. Об этом сообщило издание «
Инцидент произошел 6 сентября 2016 года в городе Энгельс. На грунтовой тропинке 27-летний мужчина заметил 76-летнюю горожанку. Он надругался над пенсионеркой.
Мужчина пытался убить женщину. Он бил ее руками, ногами и другими предметами. Пенсионерка умерла на месте от полученных травм головы и шеи.
Преступление оставалось не раскрытым продолжительное время.
«Осуществлялся постоянный сбор информации, выдвигались новые версии случившегося. В итоге кропотливой работы следственного органа и оперативных служб была получена информация о лице, которое может быть причастно к совершению преступления. Данные сведения были досконально проверены следственным и оперативным путем и получили подтверждение», — отметила пресс-служба регионального управления следкома.
Специалисты собрали исчерпывающие доказательства. Они подтвердили совершение обвиняемым преступления.
Коллегия присяжных признала 32-летнего покровчанина виновным. Суд постановит приговор.