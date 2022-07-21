Во время обстрела Белгородской области погиб местный депутат

Украинские силовики обстреляли из РЗСО «Ураган» села Журавлевка и Нехотеевка. В результате происшествия осколки смертельно ранили местного депутата — 63-летнего Николая Дегтярева.

Во время обстрела Белгородской области погиб местный депутат. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Обстрел начался в среду, 20 июля. Украинские силовики обстреляли из РЗСО «Ураган» села Журавлевка и Нехотеевка. В результате происшествия осколки смертельно ранили местного депутата — 63-летнего Николая Дегтярева.

Мужчина был на пенсии и состоял в Земском собрании Журавлевского сельского поселения.