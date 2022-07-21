Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
17°
Птн, 22
22°
Сбт, 23
27°
ЦБ USD 54.85 -0.59 21/07
ЦБ EUR 55.83 -0.62 21/07
Нал. USD 61 / 56.97 21/07 12:45
Нал. EUR 63.65 / 57.79 21/07 12:45
Новости
Публикации
Самый умный. Почему в Рязанской области стоимость технологичных пешехо...
За год стоимость оборудования одного «умного» пешеходно...
1 час назад
146
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
8 230
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
5 063
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
9 263
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Во время обстрела Белгородской области погиб местный депутат
Украинские силовики обстреляли из РЗСО «Ураган» села Журавлевка и Нехотеевка. В результате происшествия осколки смертельно ранили местного депутата — 63-летнего Николая Дегтярева.

Во время обстрела Белгородской области погиб местный депутат. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Обстрел начался в среду, 20 июля. Украинские силовики обстреляли из РЗСО «Ураган» села Журавлевка и Нехотеевка. В результате происшествия осколки смертельно ранили местного депутата — 63-летнего Николая Дегтярева.

Мужчина был на пенсии и состоял в Земском собрании Журавлевского сельского поселения.