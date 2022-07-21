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Виновный в смертельном отравлении поддельным алкоголем из Рязанской области получил 4,5 года колонии
Житель Оренбургской области купить десять канистр спиртосодержащей жидкости по пять литров каждая, привез в свой регион и продал. После употребления поддельного алкоголя двое мужчин умерли, а третий получил отравление метанолом.

Виновный в смертельном отравлении поддельным алкоголем из Рязанской области получил 4,5 года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.

31 июля 2021 года 55-летний оренбуржец купил в Рязанской области десять канистр спиртосодержащей продукции, по пять литров каждая. Он привез поддельный алкоголь в Оренбургскую область, где продал. 2 августа 2021 года четыре канистры жидкости купил житель Соль-Илецка.

4 сентября 2021 года вечером трое местных жителей в местном кафе улице Челкарской распили жидкость. Они получили острое отравление алкоголем. 6 сентября двое из них скончались, а третьего госпитализировали в больницу с отравлением метанолом легкой степени, повлекшем легкий вред здоровью.

Уголовное дело против оренбуржца возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»). Расследование дела завершили в декабре 2021 года.

Суд назначил мужчине 4,5 года колонии общего режима.