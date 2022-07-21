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В Ульяновской области мужчина пробил телефоном голову сыну
Ребенка госпитализировали с переломом лобной кости и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Ульяновской области мужчина пробил телефоном голову сыну. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Димитровграде.

Отец поссорился с сыном-третьеклассником. В один момент мужчина кинул в голову ребенка телефон. Он попал в лоб школьника.

Мальчика отвезли в больницу. У него выявили перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

На мужчину завели уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.