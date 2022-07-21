В Тамбове мужчина похитил младенца из коляски
Инцидент произошел на перекрестке. На переходе мужчина схватил ребенка из коляски и убежал.
В Тамбове мужчина похитил младенца из коляски. Об сообщил Telegram-канал «Плохие новости».
Инцидент произошел на перекрестке.
На переходе мужчина схватил ребенка из коляски и убежал. Отмечается, что младенец не пострадал.
«Свой поступок 51-летний мужчина объяснил так: „Хочу в тюрьму“», — указано в публикации. Нападавшего задержали. Его направили на психолого-психиатрическую экспертизу.