Шиловские полицейские остановили угнавшего мотоцикл 19-летнего пьяного водителя

Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у водителя превышало допустимый уровень более чем в два раза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Шиловские полицейские остановили угнавшего мотоцикл 19-летнего пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В четверг, 21 июля, около 02:00 экипаж ДПС «Шиловский» заметили на дороге мотоцикл «Урал», водитель и пассажир которого ехали без шлемов. Они подали водителю сигнал остановиться, но тот их проигнорировал и попытался скрыться. Когда мотоцикл остановили, выяснилось, что 19-летний мотоциклист был пьян. Медосвидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышало допустимый уровень более чем в два раза.

У молодого человека не было документов на транспортное средство и полицейские установили, что мотоцикл принадлежал другому человеку. Выяснилось, что мотоцикл стоял в гараже, а молодой человек взломал замок и угнал его, перед этим выпив алкоголь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.