В Саранске двухлетний ребенок погиб, выпав с пятого этажа

В какой-то момент малыш зашел на балкон, забрался на обувницу и залез на окно, откуда сразу же выпал. Мальчика обнаружила сама мать.

В Саранске двухлетний ребенок упал с пятого этажа. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в доме № 7а по улице Сущинского. У женщины было двое детей — старшая девочка и двухлетний мальчик. На момент происшествия мать находилась дома. Она разбирала вещи, дочка спала в соседней комнате, там же играл ее двухлетний брат.

В какой-то момент малыш зашел на балкон, забрался на обувницу и залез на окно, откуда сразу же выпал. Мальчика обнаружила сама мать.

Ребенок скончался в машине скорой помощи от полученных повреждений.

В отношении матери возбуждено уголовное дело.