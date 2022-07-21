В рязанском «Фотодоме» откроется выставка воспитанников Скопинского детского дома творчества «Сны Совы»

Основой коллективного проекта стали работы прошедшего учебного года. Руководитель студии Светлана Шестокрылова.

В пятницу, 22 июля в 15:00, в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» откроется выставка работ воспитанников студии «ВиФ» Скопинского детского дома творчества «Сны Совы». Основой коллективного проекта стали работы прошедшего учебного года. Руководитель студии Светлана Шестокрылова.

«ВиФ» — учебная видео- и фотостудия для детей, где ребята изучают историю фотографии, ее жанры, осваивают техническую базу, делают коллективные выходы на фото-, видео-охоту, а также звуко-охоту. Особое внимание — работе в жанрах природного натюрморта и пейзажа, записи звуков леса, отработке различных композиционных приемов. Работы ребят прошедшего учебного года стали основой коллективного проекта — выставкой «Сны совы».

«Сны совы» — это полное погружение в лесные сны: фотографии, ветки деревьев, звук и аромат представлены, как формы единого искусства, — пояснила Светлана Шестокрылова. — География фото- и звукоохоты выставки очень разнообразная благодаря любознательности начинающих фотографов, а также дружбе с военно-прикладным клубом юного разведчика «СОКОЛ» и объединением «Агрошкола» Скопинского ДДТ. В течение только последнего года были организованы совместные походы, где ребята запечатлели красоту природы".

Выставка «Сны совы» будет работать в «Фотодоме» до 10 августа. Адрес: улица Почтовая, дом № 58. График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья. Вход свободный.

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