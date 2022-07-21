В Рязанской области продолжается догазификация региона

В рамках рабочей поездки в Рязанский район заместитель генерального директора по строительству и инвестиция АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев встретился с жителями селе Поляны и проинспектировал ход догазификации.

В Рязанской области продолжается догазификация региона. Работы ведет «Газпром газораспределение Рязанская область».

В рамках рабочей поездки в Рязанский район заместитель генерального директора по строительству и инвестиция АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев встретился с жителями селе Поляны и проинспектировал ход догазификации.

«Подобные рабочие поездки и встречи с жителями сел и деревень очень эффективны: мы рассказываем о нюансах программы догазификации, сроках подключения, даем рекомендации по выбору газового оборудования. Делаем всё возможное, чтобы в дома рязанцев как можно быстрее пришел газ, а вместе с ним — тепло и уют», — отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестиция АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Всего в Рязанской области приняли почти четыре тысячи заявок на догазификацию. Больше 3,7 тысяч из них перевели в договоры, а на 1,8 тысячах земельных участков построили газопроводы.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу Газпром межрегионгаз, выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.