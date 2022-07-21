В Рязанской области детей-инвалидов будут сопровождать в общеобразовательные и спортивные организации

Речь идет о законе «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области». В него внесли некоторые поправки.

В Рязанской области детей-инвалидов будут сопровождать в общеобразовательные и спортивные организации. Соответствующий вопрос в среду, 20 июля, депутаты рязгордумы рассмотрели на заседании.

Речь идет о законе «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области». В него внесли некоторые поправки.

Как говорится на сайте облдумы, теперь детей-инвалидов, состоящих на социальном обслуживании в специализированных отделениях, будут сопровождать общеобразовательные и спортивные организации, а также в учреждения дополнительного образования. Новую услугу ввели в связи с тем, что родители таких детей не всегда могут доставить их до кружков и организаций. Ранее таким преимуществом могли воспользоваться только многодетные семьи.

Кроме того, с 2018 года в Рязанской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках этого проекта провели услугу в форме социального обслуживания на дому «предоставление услуг сиделки (помощника по уходу)». Изменения в закон, одобренные депутатами регионального парламента, предполагают, что теперь такая услуга будет предоставляться гражданам, находящимся не только на стационарном, но и на полустационарном социальном обслуживании.