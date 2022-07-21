В Рязанской области 22 июля ожидается +26 градусов

В пятницу, 22 июля, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В Рязанской области 22 июля ожидается +26 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 22 июля, в рязанском регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах грозы.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +10, +15 градусов, днем воздух прогреется до +21, +26 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в августе в центральной России. По словами ведущего сотрудника погоды «Фобос» Евгения Тишковца, август порадует жителей центральной России солнцем и жаркими днями.