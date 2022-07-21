В Рязани в массовом ДТП с двумя грузовиками пострадал 44-летний мужчина

Авария произошла в четверг, 21 июля, в 09:15 на 195 километре трассы М5 «Урал».

В Рязани в массовом ДТП с двумя грузовиками пострадал 44-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 21 июля, в 09:15 на 195 километре трассы М5 «Урал». 46-летний водитель на грузовике Volvo с полуприцепом столкнулся со стоявшей впереди «ВАЗ-2107», которой управлял 44-летний рязанец. От удара легковушка наехала на полуприцеп грузовика Scania, который стоял впереди в попутном направлении.

В ДТП пострадал водитель «семерки». Мужчина получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.