В Рязани полицейские задержали фитнес-тренера с 30 граммами «синтетики»

Уголовное дело против мужчины возбудили по части 3 статьи 30, по пункту г части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Проводится расследование.

В Рязани полицейские задержали фитнес-тренера с 30 граммами «синтетики». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники вычислили 29-летнего рязанца через один из мессенджеров, где продавали наркотические вещества посредством тайников-закладок.

Мужчину, который работает фитнес-тренером в одном из спортивных организаций, задержали. В его квартире на улице Тимуровцев полицейские нашли свертки с мефедроном общей массой около 30 граммов, электронные весы и упаковочные материалы.

Рязанец рассказал, что часть наркотического средства намеревался продать через закладки, а часть использовать в личных целях.

Уголовное дело против мужчины возбудили по части 3 статьи 30, по пункту г части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Проводится расследование.