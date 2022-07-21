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В Рязани осудят мужчину за мошенничество при продаже машин через интернет
36-летний рязанец размещал объявления о продаже, просил у обратившихся предоплату покупки, а после того, как пострадавшие переводили ему нужную сумму — переставал выходить на связь. От его действий пострадали жители четырех регионов.

В Рязани осудят мужчину за мошенничество при продаже машин через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В марте 2021 года оперативникам стало известно, что 36-летний рязанец причастен к мошенничеству с продажей автомобилей через интернет. Мужчина размещал объявления, просил у обратившихся предоплату покупки, а после того, как пострадавшие переводили ему нужную сумму — переставал выходить на связь. Так, житель Челябинской области перевел мошеннику 40 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе расследования оперативники установили, что в начале 2021 года от рук мошенника пострадали жители Воскресенска, Саратова, Свердловской и Челябинской областей. Суммарный ущерб составим 56 тысяч рублей.

Материалы дела с обвинительным заключением направили в суд. Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы.