В Рязани ищут очевидцев аварии с участием желтого самоката на улице Краснорядской

Авария произошла 5 июля 2022 года в 23:20 на улице Краснорядской около дома № 25.

В Рязани ищут очевидцев аварии с участием желтого самоката на улице Краснорядской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 5 июля 2022 года в 23:20. На улице Краснорядской около дома № 25 неизвестный на желтом самокате наехал на велосипедистку, которая переезжала дорого по регулируемому пешеходному переходу.