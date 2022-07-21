В Рязани ищут очевидцев аварии с участием желтого самоката на улице Краснорядской
Авария произошла 5 июля 2022 года в 23:20 на улице Краснорядской около дома № 25.
В Рязани ищут очевидцев аварии с участием желтого самоката на улице Краснорядской. Об этом
Авария произошла 5 июля 2022 года в 23:20. На улице Краснорядской около дома № 25 неизвестный на желтом самокате наехал на велосипедистку, которая переезжала дорого по регулируемому пешеходному переходу.
Очевидцев ДТП попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28, кабинет 213 или по телефонам