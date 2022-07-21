В России планируют ввести ЕГЭ по родному языку

Так, в России хотят дать возможность школьникам получать образование на родных языках из числа языков народов России, а затем сдавать по ним единый госэкзамен. Баллы будут учитываться при поступлении в вузы на специальности, где такие знания необходимы.

В России рассмотрят введение поправок в закон «Об образовании». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил «Коммерсантъ».

Так, в России хотят дать возможность школьникам получать образование на родных языках из числа языков народов России, а затем сдавать по ним единый госэкзамен. Баллы будут учитываться при поступлении в вузы на специальности, где такие знания необходимы.

Также, в случае принятия поправок, регионы наделят правом создавать этнокультурные государственные и муниципальные детсады и школы. По мнению авторов инициативы, так дети смогут не только учить родные языки, но и будут погружены в этнокультурную среду и посвящены в национальные традиции.

Инициативу предложил Курултай Башкирии. Идею поддержали депутаты Госсовета Коми и власти татарстана.

На сегодняшний день изучать родные языки школьники могут только до 9 класса. Однако у них нет возможности в дальнейшем сдавать по ним ЕГЭ, а результаты единых региональных экзаменов по ним не учитываются при поступлении в вузы даже на профильные специальности.

Теперь поправки к закону рассмотрят в осеннюю сессию.