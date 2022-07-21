В Республике Алтай перевернулась иномарка, два человека погибли
Семиместный автомобиль Toyota Estima съехал в кювет и перевернулся. Один человек погиб на месте ДТП, еще один умер в больнице.
В Республике Алтай перевернулась иномарка, два человека погибли. Об этом
Авария произошла в четверг, 21 июля. На 514 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Шебалинском районе около села Черга семиместный автомобиль Toyota Estima съехал в кювет и перевернулся.
Один человек погиб на месте ДТП. Шестерых пострадавших доставили в больницу, где позже один из них умер.
Проводится проверка.