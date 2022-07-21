В Петрозаводске мужчина избил грудного сына и отправил его в кому почти на два года

Инцидент случился в сентябре 2020 года. Пьяный мужчина остался наедине с четырехмесячным сыном и жестоко его избил из мести к жене. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. У ребенка диагностировали поражение головного мозга.