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В Петрозаводске мужчина избил грудного сына и отправил его в кому почти на два года
Инцидент случился в сентябре 2020 года. Пьяный мужчина остался наедине с четырехмесячным сыном и жестоко его избил из мести к жене. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. У ребенка диагностировали поражение головного мозга.

В Петрозаводске мужчина избил грудного сына и отправил его в кому почти на два года. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило издание «Столица на Онего» со ссылкой на главврача детской республиканской больницы имени Григовича Ингу Леписеву.

Инцидент случился в сентябре 2020 года. Пьяный мужчина остался наедине с четырехмесячным сыном и жестоко его избил из мести к жене. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. У ребенка диагностировали поражение головного мозга.

15 мая 2022 года ребенка отключили от аппарата ИВЛ и перевели в педиатрическую палату. По словам Лепсиевой, из-за полученных травм у пострадавшего погибла кора головного мозга и поражена нервная система. Теперь мальчик не может испытывать эмоции, однако все остальные его органы здоровы. Также врач добавила, что ребенку вряд ли удастся встать на ноги и понимать происходящее.

В июне 2022 года 38-летнего мужчину, избившего сына, признали виновным. Он проведет за решеткой шесть лет в исправительной колонии.