В Песочне пьяный рязанец грозился задушить свою мать

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы, либо два года исправительных работ.

В Песочне пьяный рязанец грозился задушить свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 56-летняя рязанка и рассказала, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно. Она рассказала, что между ними в квартире на лице Новоселов произошел конфликт.

Женщина укорила своего 34-летнего сына за то, что он снова употреблял алкоголь. Мужчина пригрозил ее задушить. Пенсионерка испугалась и вызвала полицию.

Оперативники задержали рязанца. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы, либо два года исправительных работ.