В Москве робот сломал палец мальчику во время шахматного турнира
Матчи проходили во вторник, 19 июля.
В Москве робот сломал палец мальчику во время шахматного турнира. Об этом сообщил
Матчи проходили во вторник, 19 июля.
Робот играл в шахматы, в том числе, с семилетним Кристофером. Мальчик входит в 30-ку сильнейших шахматистов Москвы до девяти лет.
Устройство съело фигуру Кристофера и ставило на место свою. Мальчик начал делать ответный ход. В этот момент робот взял указательный палец ребенка и сдавил его.
У юного спортсмена диагностировали перелом.
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