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В Москве робот сломал палец мальчику во время шахматного турнира
Матчи проходили во вторник, 19 июля.

В Москве робот сломал палец мальчику во время шахматного турнира. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Матчи проходили во вторник, 19 июля.

Робот играл в шахматы, в том числе, с семилетним Кристофером. Мальчик входит в 30-ку сильнейших шахматистов Москвы до девяти лет.

Устройство съело фигуру Кристофера и ставило на место свою. Мальчик начал делать ответный ход. В этот момент робот взял указательный палец ребенка и сдавил его.

У юного спортсмена диагностировали перелом.

Фото и видео — Telegram-канал Baza