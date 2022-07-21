В Красноярском крае у белого медведя застряла в пасти банка из-под сгущенки

На спасение животного отправили ветеринаров из Москвы.

В Красноярском крае у белого медведя застряла в пасти банка из-под сгущенки. Об этом в среду, 20 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Медведя заметили в поселке Диксон в среду, 20 июля. Животное вышло к людям за помощью, однако вытащить банку из его пасти у них не получилось.

Росприроднадзор направил на спасение медведя ветеринаров из Москвы. Они должны были вылететь еще в среду, но вылет перенесли из-за погодных условий. Теперь специалисты полетят на спасение животного в 13 часов дня.

Уточняется, что медведь еще жив, но очень устал и ослаб — у него уже трясутся задние лапы. В четверг, 21 июля, животное ушло от людей на десять километров.