В Красноярском крае у белого медведя застряла в пасти банка из-под сгущенки
На спасение животного отправили ветеринаров из Москвы.
В Красноярском крае у белого медведя застряла в пасти банка из-под сгущенки. Об этом в среду, 20 июля,
Медведя заметили в поселке Диксон в среду, 20 июля. Животное вышло к людям за помощью, однако вытащить банку из его пасти у них не получилось.
Росприроднадзор направил на спасение медведя ветеринаров из Москвы. Они должны были вылететь еще в среду, но вылет перенесли из-за погодных условий. Теперь специалисты полетят на спасение животного в 13 часов дня.
Уточняется, что медведь еще жив, но очень устал и ослаб — у него уже трясутся задние лапы. В четверг, 21 июля, животное ушло от людей на десять километров.