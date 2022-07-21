В центре Москвы найден мертвым отставной генерал ФСБ

Тело ветерана ФСБ нашли вечером на лестнице в доме по улице Качалинской. Рядом с трупом лежат пистолет ТТ.

В центре Москвы найден мертвым отставной генерал ФСБ. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В среду, 20 июля, в полицию обратилась супруга Евгения Лобачева. Женщина рассказала, что ее 76-летний муж ушел на прогулку и не вернулся.

Тело ветерана ФСБ нашли вечером на лестнице в доме по улице Качалинской. Рядом с трупом лежат пистолет ТТ.

Уточняется, что в последнее время мужчина болел, а также имел финансовые трудности.