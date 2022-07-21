В центре Москвы найден мертвым отставной генерал ФСБ
Тело ветерана ФСБ нашли вечером на лестнице в доме по улице Качалинской. Рядом с трупом лежат пистолет ТТ.
В центре Москвы найден мертвым отставной генерал ФСБ. Об этом пишет
В среду, 20 июля, в полицию обратилась супруга Евгения Лобачева. Женщина рассказала, что ее 76-летний муж ушел на прогулку и не вернулся.
Тело ветерана ФСБ нашли вечером на лестнице в доме по улице Качалинской. Рядом с трупом лежат пистолет ТТ.
Уточняется, что в последнее время мужчина болел, а также имел финансовые трудности.