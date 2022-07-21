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В Башкирии рецидивист убил инвалида и отрубил ему ноги
Трагедия случилась в ночь с 17 на 18 июля в Зианчуринском районе Башкирии.

В Башкирии рецидивист убил инвалида и отрубил ему ноги. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило издание «Электрогазета.рф».

Трагедия случилась в ночь с 17 на 18 июля в Зианчуринском районе Башкирии. Там 50-летний сосед со своим 31-летним знакомым — ранее судимым за кражи жителем села Исянгулово, пришел в гости к 57-летнему мужчине, который был инвалидом второй группы. Они выпивали. Когда сосед ушел домой, между 57-летним потерпевшим и 31-летним подозреваемым произошел конфликт. В ходе словесной перепалки рецидивист ударил потерпевшего по голове оконной рамой не менее десяти раз, а затем обухом топора. Мужчина упал и не подавал признаков жизни.

Мужчина решил избавиться от трупа. И, чтобы легче его было перетаскивать, отрубил ему ноги.

Убийство удалось раскрыть спустя два дня, когда в полицию обратился брат погибшего. Он сообщил, что родственник уже два дня не выходил на связь. Прибыв на место во дворе хозяйства брат нашел отрубленные ноги в алюминиевом тазу, а туловище находилась в 80 метрах от дома — в кустах, закиданное ветками.

Подозреваемого задержали в селе Исянгулово. В отношении него возбуждено уголовное дело.