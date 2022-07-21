У Сбербанка произошел сбой в работе сервиса

При попытке входа в приложение появлялось сообщение, что «нет соединения с интернетом», и предложение подключиться к другой сети.

У Сбербанка произошел сбой в работе сервиса. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила компания в своем Telegram-канале.

Речь идет о сервисе «Сбербанк онлайн». При попытке входа в приложение появлялось сообщение, что «нет соединения с интернетом», и предложение подключиться к другой сети.

Уточняется, что компания уже работает над устранением этой проблемы.