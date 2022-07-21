Торговая сеть H&M передумала делать распродажу для покупателей

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров заявил, что интернет-магазин для россиян не будет работать. Вместо этого компания временно откроет все свои офлайн-магазины и будет продавать вещи по полной цене.

Торговая сеть H&M передумала делать распродажу для покупателей. Информация об этом в четверг, 21 июля, появилась на сайте торговой компании.

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров заявил, что интернет-магазин для россиян не будет работать. Вместо этого компания временно откроет все свои офлайн-магазины и будет продавать вещи по полной цене.

«Физические магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации стока. Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится на сайте компании.

Ранее стало известно, что компания уходит из России. Также сообщалось, что перед окончательным уходом в магазинах устроят распродажу.