Столичные ветеринары спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки

Напомним, в поселке Диксон два дня подряд белый медведь ходил с банкой сгущенки в пасти. На спасение животного вылетели столичные ветеринары.

В Красноярском крайне спасли белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенки. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что животное перед процедурой усыпили. После этого медведя погрузят в вертолет, а потом — накормят и напоят, как мишка придет в себя.

Как указало издание, спасенный медведь оказался медведицей. Животное сильно порезало язык консервной банкой. Однако, по словам специалистов, это не смертельно — рана скоро заживет.

Напомним, в поселке Диксон два дня подряд белый медведь ходил с банкой сгущенки в пасти. На спасение животного вылетели столичные ветеринары.