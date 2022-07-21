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Столичные ветеринары спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки
Напомним, в поселке Диксон два дня подряд белый медведь ходил с банкой сгущенки в пасти. На спасение животного вылетели столичные ветеринары.

В Красноярском крайне спасли белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенки. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что животное перед процедурой усыпили. После этого медведя погрузят в вертолет, а потом — накормят и напоят, как мишка придет в себя.

Как указало издание, спасенный медведь оказался медведицей. Животное сильно порезало язык консервной банкой. Однако, по словам специалистов, это не смертельно — рана скоро заживет.

Напомним, в поселке Диксон два дня подряд белый медведь ходил с банкой сгущенки в пасти. На спасение животного вылетели столичные ветеринары.