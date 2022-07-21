Сергей Савин продолжит работать в администрации Рязани

Официально Савин числится в администрации замначальника управления капитального строительства, а обязанности заммэра исполнял как дополнительные.

Сергей Савин продолжит работать в администрации Рязани. Об этом пишет « Новая газета ».

Издание уточняет, что официально Савин числится в администрации замначальника управления капитального строительства, а обязанности заммэра исполнял как дополнительные. Должность упразднили на заседании гордумы в понедельник, 18 июля.

По сведениям собственного источника «Новой газеты» в настоящее время Сергей Савин находится в отпуске.